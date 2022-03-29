تدشين المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية

دشّن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير الدسوقي، اليوم (الثلاثاء)، المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، وذلك لرقمنة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأخلاقية ومراقبة التزام الباحثين بنظام البحث على المخلوقات الحية.
وأوضح المشرف العام على قطاع دعم البحث والابتكار بالمدينة، الدكتور عبدالعزيز المالك، أن المنصة الإلكترونية تُعد أحد مشاريع اللجنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي لدعم الباحثين والمنشآت البحثية وتسهيل عملهم، حيث تتيح المنصة للباحث إتمام التسجيل واجتياز الدورة الإلكترونية لأخلاقيات البحوث الحيوية، وتقديم المقترح البحثي للجنة المحلية لأخلاقيات البحث دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة.
وتخدم المنصة أكثر من 125 لجنة محلية لأخلاقيات البحوث وأكثر من 15 ألف باحث وباحثة، ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد في السنوات القليلة القادمة من المهتمين والمختصين وطلاب الدراسات العليا، ويمكن الوصول إليها عن طريق الرابط: https://ncbe.kacst.edu.sa. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية شكلت بأمر سامٍ، كما تمت الموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية بمرسوم ملكي بتاريخ 14/ 9/ 1431هـ، والذي يهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات الأبحاث الحيوية، بحيث تكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تُجرى من قبل الجهات البحثية الطبية والعلمية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها، وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة.