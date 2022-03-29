سكان المملكة ينفقون 11 مليار ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (20 – 26 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.6 مليار ريال عبر 128.2 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 0.6 % مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.76 مليار ريال، تلاه الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.6 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنحو 1.41 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 1.05 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و813.37 مليون ريال على الملابس والأحذية، و668.94 مليون ريال على الصحة، و651.07 مليون ريال على محطات الوقود، و535.07 مليون ريال على النقل، و416.57 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 377.19 مليون ريال على الأثاث، و290.40 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و276.19 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و228.36 مليون ريال على الفنادق، و217.05 مليون ريال على المجوهرات، و200.17 مليون ريال على التعليم، و930 ألف ريال على الاتصالات، 750 ألف ريال على المنافع العامة.