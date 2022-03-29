نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 257% في 2021

أعلنت وزارة الاستثمار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021م، الذي شهد فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث و6.7% في الربع الرابع، وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً قياسياً بلغ 257.2 % في عام 2021م، بصافي تدفقات بلغت 19.3 مليار دولار .
وأوضحت أن النمو جاء مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجلا نموًا بنسبة 10.9% و5.1% على التوالي، وحققت المشاريع الأجنبية أرقامًا قياسية جديدة، بعدد تراخيص 3.3 ألف ترخيص، مرتفعا بـ 347.9% عن النصف الثاني من 2020م، كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م إلى 2.3% فيما كان المستهدف 1.5%.
وسلط تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من 2021م الصادر عن الوزارة الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ونقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، وأداء الاستثمار في النصف الثاني من 2021م، وأبرز تطوّرات المشاريع الضخمة، واستعراض أبرز الفرص على منصة “استثمر في السعودية”.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تخطو خطوة تاريخية إضافية لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه، مشيراً إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أسست لتحويل المملكة إلى قوّة استثمارية ومركز عالمي لممارسة الأعمال ولأصحاب الكفاءات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المملكة تتبع خطة ترتكز أساساً على دعوة المستثمرين لاغتنام الفرص الهائلة بالمملكة، كما تندرج هذه الخطة في إطار رؤية 2030 وإطلاق العنان لإمكانات المملكة الاستثمارية بشكل غير مسبوق وتعزز انفتاح اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.