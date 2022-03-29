دعا أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أبناء وبنات المملكة، للاطلاع على مشروع نيوم وغيره من المشاريع الوطنية الكبرى، ومعرفة تفاصيلها وآخر ما وصلت إليه من البناء والنماء، ليتمكن الجميع من معرفة ما يقدم الوطن لأبنائه.
وقال أمير المنطقة، عقب رعايته اليوم (الثلاثاء)، ملتقى “نيوم.. مستقبل الإنسان والمكان”، الذي نظمته شركة نيوم، إنه يتمنى من الجميع الاطلاع على مشروع نيوم، قائلا: “إن هذه البلاد بلادكم كلما اطلعتم وعرفتم كلما استطعتم أن توضحوا هذا الأمر لأبنائكم”.
وأشار إلى أن نيوم جزء غالٍ من المملكة وضمن منطقة تبوك، حيثُ كان لولي العهد نظرة ثاقبة بأن يجعل هذه المنطقة والساحل منها بالذات منطقة مميزة، ولم يكن أحد يدرك ما كان يطمح إليه ولي العهد؛ والذي يمتلك طموحاً لا حدود له.
وأكد أمير منطقة تبوك أن مشروع نيوم بدأ قويا وسيستمر بهذه القوة، مبينا أن هذا الملتقى يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الإنسان السعودي سواء كان “شابا أو شابة، أو طفلا أو طفلة، أو كبيرا أو كبيرة”، وما سيحققه لهم مشروع نيوم.
وأوضح أننا نشاهد اليوم شبابنا وشاباتنا وهم يصلون إلى أعلى المراكز في العلم والتدريب، وتواجدهم على أرض نيوم، ومنهم من يتلقى تعليمه بأعظم الجامعات في الخارج أو في داخل المملكة، حيث سيعودون للالتحاق بهذا العمل الجبار.
وفق “أخبار 24”.