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جديد المناطق > إيراداتها تجاوزت 50 مليون ريال.. شركة تعمل ببيع الأدوات الصحية صححت تجارتها في خميس مشيط
29/03/2022   11:09 م

إيراداتها تجاوزت 50 مليون ريال.. شركة تعمل ببيع الأدوات الصحية صححت تجارتها في خميس مشيط

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استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، حالة شركة صححت وضع تجارتها واستفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.

وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمل في بيع الأدوات الصحية بخميس مشيط، وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 50 مليون ريال.

وبينت أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، وأصبحت كافة أعمالها نظامية. وفق “أخبار 24”.

إيراداتها تجاوزت 50 مليون ريال.. شركة تعمل ببيع الأدوات الصحية صححت تجارتها في خميس مشيط

جديد المناطق
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