إيراداتها تجاوزت 50 مليون ريال.. شركة تعمل ببيع الأدوات الصحية صححت تجارتها في خميس مشيط

استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، حالة شركة صححت وضع تجارتها واستفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.
وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمل في بيع الأدوات الصحية بخميس مشيط، وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 50 مليون ريال.
وبينت أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، وأصبحت كافة أعمالها نظامية. وفق “أخبار 24”.
شركة متخصصة في بيع الأدوات الصحية في خميس مشيط، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 50 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت مستفيدة من برامج الدعم والتمكين الحكومية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/r6xZVpIySc
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 29, 2022