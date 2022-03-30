كرم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام 2022، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعلن الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل أسماء الفائزين، وهم 7 شخصيات وعلماء أسهموا في إثراء البشريّة بإنجازاتهم واكتشافاتهم المهمة وبرزوا في مجالات خدمة الإسلام، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.
وفاز بجائزة خدمة الإسلام كل من الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا المتحدة علي حسن مويني والبروفيسور المصري حسن محمود الشافعي، أما جائزة اللغة العربية والأدب فمنحت لكلّ من البروفيسورة سوزان ستيتكيفيتش والبروفيسور محسن الموسوي، فيما ذهبت جائزة الطبّ للبروفيسور ديفيدلو، وجائزة العلوم للبروفيسور مارتن هايرر وللبروفيسور نادر المصمودي.
وفق “أخبار 24”.