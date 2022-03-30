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جديد المحليات > “الصحة” تنصح مجدداً بتلقي لقاح “كورونا” بعد التعافي.. وتؤكد: الإصابة لا تعفي من التطعيم
30/03/2022   8:22 ص

“الصحة” تنصح مجدداً بتلقي لقاح “كورونا” بعد التعافي.. وتؤكد: الإصابة لا تعفي من التطعيم

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أكدت وزارة الصحة مجدداً أن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من العدوى مهم لتوفير حماية إضافية للجهاز المناعي، لافتة إلى أن الإصابة لا تُعفي من التطعيم.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى أكثر من الذين أكملوا جرعات التطعيم.

وكانت وزارة الصحة تحدثت عن التأثير الإيجابي الكبير للقاحات والاحترازات الصحية على التعامل مع جائحة فيروس كورونا في المملكة، مبينة أن اللقاحات أدوات فعالة أسهمت في خفض معدلات المرض الشديد والوفاة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تنصح مجدداً بتلقي لقاح “كورونا” بعد التعافي.. وتؤكد: الإصابة لا تعفي من التطعيم

جديد المحليات
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