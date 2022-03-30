بالفيديو والصور.. “الأخضر” يُنهي مشواره بالتصفيات متصدرًا مجموعته بالفوز أمام أستراليا

أنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته اليوم (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي.
وسجل هدف المنتخب الوطني خلال المباراة لاعبه سالم الدوسري من ركلة جزاء بالدقيقة (65).
ورفع المنتخب الوطني رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (23) متصدرًا لمجموعته، فيما توقف رصيد أستراليا عند النقطة (15) في المركز الثالث.
وضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بالجولة الماضية. وفق “أخبار 24”.
ملخص بأحداث المباراة:
أضاع المنتخب الوطني فرصة تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعد تسديدة قوية من صانع ألعاب الفريق، سالم الدوسري.
وجاء رد المنتخب الأسترالي سريعًا، ومرت تسديدة خطيرة بجوار مرمى حارس المنتخب الوطني محمد العويس.
وواصل المنتخب الأسترالي الضغط الهجومي، وسدد مارتن بويل كرة خطيرة للغاية لكنها مرت بجوار القائم.
وألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب الأسترالي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني بالدقيقة (50) كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع أستراليا.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني، محمد كنو في الدقيقة (55) رأسية مرت بجوار المرمى.
وسجل لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري الهدف الأول للأخضر بالدقيقة (64) من ركلة جزاء.
وأجرى المدير الفني للمنتخب الوطني، رينارد، بالدقيقة (66) ثلاثة تغييرات بالدفع باللاعب أحمد شراحيلي بدلاً من عبدالله مادو وباللاعب صالح الشهري بدلاً من هتان باهبري وباللاعب عبدالعزيز البيشي بدلاً من سامي النجعي.
وسدد لاعب المنتخب الوطني سلمان الفرج في الدقيقة (67) كرة ضعيفة في يد حارس مرمى أستراليا.
وسدد لاعب المنتخب الأسترالي، هروستك، في الدقيقة (80) كرة مرت بعيدة عن المرمى.
وتوقف اللعب في الدقيقة (86) لعلاج لاعب المنتخب الوطني فراس البريكان قبل أن يُستأنف اللقاء.
شاهد.. هدف الأخضر في شباك #أستراليا عن طريق #سالم_الدوسري
( #استراليا 0 – 1 #السعودية )#السعودية_استراليا #استراليا_السعوديةpic.twitter.com/BzO2wpHtc1
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) March 29, 2022