شارك وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، باحتفالات المنتخب الوطني بالتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم 2022.
وأُقيمت احتفالية بتأهل الأخضر على صدارة مجموعته للمونديال عقب المباراة التي جمعته بنظيره الأسترالي.
وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته أمس (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.
سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي يشاركان نجوم الأخضر فرحتهم بالتأهل والصدارة. 🔝🇸🇦#ليلة_الصقور 🦅
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 29, 2022