وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته أمس (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.