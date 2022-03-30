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رياضة > بمساهمة “تاوامبا” و”أبو بكر”.. الكاميرون تتأهل لمونديال 2022 بهدف قاتل في مرمى الجزائر
30/03/2022   8:21 ص

بمساهمة “تاوامبا” و”أبو بكر”.. الكاميرون تتأهل لمونديال 2022 بهدف قاتل في مرمى الجزائر

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خطف المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بهدف قاتل سكن مرمى المنتخب الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الثلاثاء) واستمرت لساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء).

وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله لاعبه موتينغ بالدقيقة (22) من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل المنتخب الجزائري ـ صاحب الأرض ـ بهدف بالدقيقة (118) عن طريق اللاعب أحمد طوبا ثم خطف الكاميرون هدف الفوز بالدقيقة (120+4) عن طريق لاعبه إكامبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدف نظيف لتصبح نتيجة المباراتين 2 – 2 ومن ثمّ تتأهل الكاميرون بقاعدة الهدف باثنين خارج الأرض. وفق “أخبار 24”.

وتُعد هذه المرة هي الثامنة التي تشهد تأهل المنتخب الكاميروني لمنافسات بطولة كأس العالم.

بمساهمة “تاوامبا” و”أبو بكر”.. الكاميرون تتأهل لمونديال 2022 بهدف قاتل في مرمى الجزائر

رياضة
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