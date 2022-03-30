أبدى لاعب المنتخب الوطني، صالح الشهري، سعادته بالمساهمة في تأهل الأخضر للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.
وقال الشهري، في تصريحات للناقل الحصري عقب مباراة أستراليا: “الحمد الله أنني جزء من فرحة الوطن، وكلنا نساند بعض سواء لعبت أنا أو غيري”
وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته أمس (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.
” الحمد الله أنني جزء من فرحة الوطن، وكلنا نساند بعض سواء لعبت أنا أو غيري”
صالح الشهري – لاعب منتخبنا الوطني.#السعوديه_استراليا#قنوات_SSC pic.twitter.com/CSptVBsN4x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 29, 2022