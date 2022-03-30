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رياضة > رينارد: مازال ينتظرنا الكثير من العمل.. وسنستعد للمونديال عبر عدة معسكرات
30/03/2022   8:21 ص

رينارد: مازال ينتظرنا الكثير من العمل.. وسنستعد للمونديال عبر عدة معسكرات

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قال المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، إن مباراة أستراليا كانت صعبة ولكنه تحدث بين شوطي اللقاء مع اللاعبين وطالبهم بالظهور الجيد وتقديم الأفضل.

وأضاف رينارد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أستراليا: “كان الأداء مميزاً في الشوط الثاني والمنافسة مهمة في التشكيلة، وثقافة الفوز مهمة بالنسبة للاعب، ويجب علينا أن نتحلى بالتواضع، وما زال ينتظرنا الكثير من العمل”. وفق “أخبار 24”.

وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته، بالتنويه إلى أن استعدادات الأخضر للمونديال تتضمن عدة معسكرات من دون الخوض في مزيد من التفاصيل عن برنامج التحضيرات، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري للاعبين خلال مشاركتهم في مونديال قطر.

رينارد: مازال ينتظرنا الكثير من العمل.. وسنستعد للمونديال عبر عدة معسكرات

رياضة
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