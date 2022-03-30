وزير الرياضة: الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال

أشاد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتأهل المنتخب الوطني للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم متصدرًا مجموعته.
وغرّد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء): “الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال شكراً لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها ألف مبروك للجميع”.
وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته أمس (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.
الحمدلله 🙏🏼
صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال 👏🏼👏🏼
شكراً لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها 👏🏼👏🏼
ألف مبروك للجميع 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/mOw4xw4iMC
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 29, 2022