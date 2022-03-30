نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وزير الرياضة: الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال
30/03/2022   8:20 ص

وزير الرياضة: الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال

+ = -
703

أشاد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتأهل المنتخب الوطني للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم متصدرًا مجموعته.

وغرّد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء): “الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال شكراً لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها ألف مبروك للجميع”.

وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدر مجموعته بعد الفوز بهدف خلال المباراة التي جمعته أمس (الثلاثاء) بنظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة: الحمدلله صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204801.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.