تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط خلال رمضان

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن هذه الخطوة تراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة التي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.