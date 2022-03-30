المملكة تحظر استيراد الدواجن والبيض من مناطق في أمريكا وفرنسا بسبب انفلونزا الطيور

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة “مايين” الفرنسية.
وأصدرت الهيئة قرارا آخر ينص على فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من ولايتي ديلاور وكنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن قرار التعليق جاء بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور في هذه المناطق، وذلك بناءً على ما ذكرته التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، والتقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”. وفق “أخبار 24”.