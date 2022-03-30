قطع مسافة 11.5 ألف كلم بدراجته النارية.. الأمير خالد الفيصل يستقبل الرحالة “عسيري”

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، الرحال السعودي صالح عسيري الذي انطلق في رحلة عبر الدراجة النارية، بهدف دعم السياحة الداخلية وإبراز ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار.
وعبر أمير المنطقة خلال اللقاء الذي تم بمقر الإمارة بجدة، عن تقديره لمبادرة عسيري، مبيناً أنها تعكس الصورة الإيجابية عن الوطن وأبنائه.
وانطلق الرحالة في جولته قاطعًا مسافة تزيد على 11.5 ألف كيلومتر على دراجته النارية متنقلًا بين المدن، لتمتد إلى دول مجلس التعاون، والأردن. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أبان عسيري أن رحلته تهدف أيضاً إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، والحث على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع المؤسسات المختلفة بالدولة.