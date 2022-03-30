نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قطع مسافة 11.5 ألف كلم بدراجته النارية.. الأمير خالد الفيصل يستقبل الرحالة “عسيري”
30/03/2022   4:44 م

قطع مسافة 11.5 ألف كلم بدراجته النارية.. الأمير خالد الفيصل يستقبل الرحالة “عسيري”

+ = -
937

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، الرحال السعودي صالح عسيري الذي انطلق في رحلة عبر الدراجة النارية، بهدف دعم السياحة الداخلية وإبراز ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار. 

وعبر أمير المنطقة خلال اللقاء الذي تم بمقر الإمارة بجدة، عن تقديره لمبادرة عسيري، مبيناً أنها تعكس الصورة الإيجابية عن الوطن وأبنائه. 

وانطلق الرحالة في جولته قاطعًا مسافة تزيد على 11.5 ألف كيلومتر على دراجته النارية متنقلًا بين المدن، لتمتد إلى دول مجلس التعاون، والأردن. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أبان عسيري أن رحلته تهدف أيضاً إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، والحث على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع المؤسسات المختلفة بالدولة. 

قطع مسافة 11.5 ألف كلم بدراجته النارية.. الأمير خالد الفيصل يستقبل الرحالة “عسيري”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204846.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.