“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، حالة الطقس المتوقعة لشهر رمضان المبارك، ومعدل درجات الحرارة في بعض المناطق.
وتوقع أن تكون معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة، ويشمل ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
ولفت المركز إلى أن معظم فترة شهر رمضان المبارك لهذا العام تقع ضمن شهر أبريل خلال فصل الربيع أرصادياً، متوقعا أن تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهر أبريل حيث يبدأ تأثير منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي والجنوب الشرقي منها.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة حول المعدل على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وأعلى من المعدل على بحر العرب، متوقعا هطول الأمطار حول المعدل على أغلب مناطق المملكة، ويشمل ذلك المدينة المنورة، في حين تكون أعلى من المعدل في بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
ونوه بأنه من المحتمل وجود بعض حالات الشذوذ المناخي والتي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة مضيفا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز.