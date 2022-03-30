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جديد المحليات > مع اقتراب شهر الصيام.. “الصحة” تقدم عدة نصائح لإزالة الكافيين من النظام الغذائي بصورة مريحة
30/03/2022   4:43 م

مع اقتراب شهر الصيام.. “الصحة” تقدم عدة نصائح لإزالة الكافيين من النظام الغذائي بصورة مريحة

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قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لإزالة الكافيين من النظام الغذائي بصورة مريحة وسلسة، دون شعور الشخص بالأعراض الانسحابية.

وقالت الوزارة إن تقليل الكافيين قد يكون مهمة صعبة، كما أن التوقف المفاجئ عن استهلاكه قد يعرض الشخص لصداع الانسحاب الذي قد يستمر لبضعة أيام. 

وأوضحت أنه للتخلص من استهلاك الكافيين بصورة صحيحة يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وذلك من خلال تقليل الاستهلاك إلى نصف كوب يومياً خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك. 

وأضاف أنه يجب على الشخص استهلاك أقل من 5 مشروبات تحتوي على الكافيين أسبوعياً، لافتة إلى أنه بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك ستكون عملية إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه باتباع هذه النصائح سيكون الشخص مستعداً لبدء صيام شهر رمضان بصورة أكثر صحة. 

الصحة" تقدم عدة نصائح لإزالة الكافيين من النظام الغذائي بصورة مريحة

مع اقتراب شهر الصيام.. “الصحة” تقدم عدة نصائح لإزالة الكافيين من النظام الغذائي بصورة مريحة

جديد المحليات
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