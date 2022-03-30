نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
30/03/2022   4:43 م

إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

+ = -
651

أودعت المملكة، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

ويأتي ذلك تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وضمن جهود المملكة الحثيثة والمستمرة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر ‏الشقيقة. 

وتمثل الوديعة المليارية، امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.

إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204850.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.