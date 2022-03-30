إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

أودعت المملكة، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وضمن جهود المملكة الحثيثة والمستمرة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر الشقيقة.
وتمثل الوديعة المليارية، امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر الشقيقة، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.