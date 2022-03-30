“فيفا” يعلن “الرحلة” الكرة الرسمية لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الكرة الرسمية لمنافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.
وكتب حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “32 فريقًا.. كرة واحدة لجعل أحلامهم حقيقة”.
وأضاف: “نقدم لكم الرحلة الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.. بدأ العد التنازلي لقطر الآن”.
يذكر أن المنتخب الوطني السعودي حجز مقعده في منافسات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.
32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽
Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup
The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022
وفق “أخبار 24”.