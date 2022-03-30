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رياضة > “فيفا” يعلن “الرحلة” الكرة الرسمية لكأس العالم 2022
30/03/2022   4:43 م

“فيفا” يعلن “الرحلة” الكرة الرسمية لكأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الكرة الرسمية لمنافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وكتب حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “32 فريقًا.. كرة واحدة لجعل أحلامهم حقيقة”.

وأضاف: “نقدم لكم الرحلة الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.. بدأ العد التنازلي لقطر الآن”.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي حجز مقعده في منافسات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وفق “أخبار 24”.

“فيفا” يعلن “الرحلة” الكرة الرسمية لكأس العالم 2022

رياضة
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