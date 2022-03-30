اتحاد الكرة يُفعل بند تمديد عقد “رينارد” إلى نهاية كأس آسيا 2023

كشفت مصادر صحفية، عن خطوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، تجاه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد التأهل إلى مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد السعودي فعل بند تمديد عقد، مدرب الأخضر، هيرفي رينارد إلى نهاية كأس آسيا 2023، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني، على نظيره الأسترالي بهدف دون رد خلال الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.
وأنهى المنتخب الوطني التصفيات الآسيوية المؤهلة، بتصدر مجموعته بعد الفوز على نظيره الأسترالي، من توقيع لاعبه سالم الدوسري من ركلة جزاء بالدقيقة (65)، وبذلك رفع الأخضر رصيده إلى النقطة (23) متصدرًا لمجموعته.
وضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بالجولة الماضية.