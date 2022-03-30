التعاون يمنح مدرب النصر السابق مهلة أخيرة

كشفت مصادر، عن منح إدارة نادي التعاون، المدير الفني السابق لنادي النصر ومدرب كولو كولو التشيلي، الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، مهلة أخيرة.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”: مهلة حتى غدًا، لتحديد جوستافو كوينتيروس موقفه النهائي من تسلم مهمة تدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.
وأضافت المصادر أن عقبة تواجه تعاقد التعاون مع كوينتيروس، تتمثل في ارتباطه بعقد تدريب فريق كولو كولو التشيلي، لنهاية العام الجاري.
وطلبت إدارة التعاون من المدرب الأرجنتيني تسوية أوضاعه مع النادي التشيلي، والرد على عرضها خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، على أن تتكفل بتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 400 ألف دولار.