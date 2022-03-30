تضمن أرقامًا عن أنماط استهلاك المستخدمين.. “هيئة الاتصالات” تصدر تقرير “الإنترنت في السعودية”

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، تقرير “الإنترنت في السعودية”، على هامش فعاليات منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الثامن، المقام في القاعة الرئيسة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وتضمن التقرير الذي أصدرته الهيئة أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، حيث ألقى الضوء على نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نمط وسلوك المستخدمين للإنترنت، كما ضم التقرير تصنيفًا لأعلى تطبيقات الإنترنت استخدامًا في المملكة وأكثرها تحميلًا.
واحتوى على أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا في المملكة، سواء على الأجهزة الذكية أو منصات الألعاب، بجانب التطرق للبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعرفة متوسط السرعات والتحميل للإنترنت المتنقل على مستوى المملكة، إضافة إلى أسماء النطاقات السعودية وإجمالي عددها. وفق “أخبار 24”.
وتناول التقرير جودة تجربة خدمات الإنترنت، بما يشمل جودة تجربة التطبيقات، وجودة تجربة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية.