أمير الجوف يدشن محطة قطار الشمال بالقريات وخدمة شحن السيارات و4 مشاريع تنموية على طرق المنطقة

دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، محطة الركاب لقطار الشمال بمحافظة القريات، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لـ”سار” بشار المالك.
وأكد أمير المنطقة أن تشغيل المحطة سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية، متطلعًا إلى أن توفر هذه المحطة فرصا كبيرة في مجال التصنيع والنقل، للإسهام في تسهيل تنقل المواطنين إلى باقي محافظات المنطقة ومناطق المملكة الأخرى.
وسلم رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح رخصة تشغيل محطة قطار القريات للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية (سار) بشار المالك، وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي للمحطة، وتشمل الرخصة تشغيل الخط التجاري للخط الحديدي بين تقاطع الفوسفات والقريات وخدمة نقل الركاب ونقل السيارات من الرياض إلى القريات عبر قطار الركاب.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة “سار” إلى الجاهزية التامة التي تتمتع بها المحطة لاستقبال المسافرين وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات قطار الشمال، التي تغطي ما يزيد على 1200 كيلومتر بين الرياض والقريات.
كما دشن أمير منطقة الجوف، اليوم، 4 مشاريع تنموية على طرق المنطقة، بتكلفة مالية بلغت (224) مليون ريال، شملت تدشين المرحلة الأولى من تنفيذ طريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء إلى طريق ميقوع/تبوك، بتكلفة بلغت 85 مليون ريال، وتدشين المرحلة الثانية بتنفيذ طريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء إلى طريق ميقوع/تبوك. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت المشاريع تنفيذ طريق لربط محطة قطار الركاب بالجوف والقريات بطول 6.3 كم، بتكلفة 74 مليون ريال، إلى جانب استكمال تنفيذ تقاطع الفياض بتنفيذ تقاطع علوي يربط طريق سكاكا/الفياض بطريق الملك عبدالله، بتكلفة 37 مليون ريال، واستكمال حمايات خرسانية وعبارات لبعض الطرق بالمنطقة، بتكلفة بلغت 28 مليون ريال.