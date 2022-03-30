وزير الطاقة يزور عدة مصانع بالجبيل الصناعية ويدشن شركة لإنتاج المواد الكيميائية

زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأربعاء عددًا من مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.
ودشن الوزير خلال الزيارة مصنع مصادر كيماويات الطاقة التابع لشركة هالبيرتون، لإنتاج مواد كيميائية متنوعة لكافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وغيرها من القطاعات في المملكة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز المحتوى المحلي والتوطين.
رافق وزير الطاقة خلال الزيارة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وفق “أخبار 24”.