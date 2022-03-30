نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الطاقة يزور عدة مصانع بالجبيل الصناعية ويدشن شركة لإنتاج المواد الكيميائية
30/03/2022   10:38 م

وزير الطاقة يزور عدة مصانع بالجبيل الصناعية ويدشن شركة لإنتاج المواد الكيميائية

+ = -
872

زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأربعاء عددًا من مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

ودشن الوزير خلال الزيارة مصنع مصادر كيماويات الطاقة التابع لشركة هالبيرتون، لإنتاج مواد كيميائية متنوعة لكافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وغيرها من القطاعات في المملكة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز المحتوى المحلي والتوطين.

رافق وزير الطاقة خلال الزيارة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وزير الطاقة

وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة يزور عدة مصانع بالجبيل الصناعية ويدشن شركة لإنتاج المواد الكيميائية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.