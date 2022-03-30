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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من تايلاند
30/03/2022   10:39 م

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من تايلاند

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة من تايلاند.

وأوضحت أن قرار الرفع جاء بعد الاطلاع على تقارير التبليغ الفوري الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بعدم وجود تفشي جديد لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تايلاند خلال الأعوام الـ 4 الماضية.

وأضافت أن الفريق الفني التابع للهيئة زار تايلاند وأوصى برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها، مشيرة إلى الإبقاء على استمرار الحظر المؤقت على بيض المائدة ومنتجاتها. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة حظرت استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من تايلاند قبل نحو 14 عاماً، بسبب ظهور وتفشي وباء إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

"الغذاء والدواء" ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من تايلند

"الغذاء والدواء" ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من تايلند

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من تايلاند

جديد المحليات
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