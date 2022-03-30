“هيئة المحاسبين” تطلق الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم (الأربعاء)، الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، والذي تضمن عرضًا مختصرًا لأبرز ما جاء في الوثيقة الأساسية للقواعد.
وأوضحت الهيئة أن الدليل لا يغني عن الوثيقة الأساسية، إنما يعطي لمحة عامة لأبرز ما تضمنته القواعد، التي ستكون إلزامية التطبيق منتصف العام الجاري 2022.
وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام ومراجعي الحسابات، كما تتضمن معايير الاستقلال وفقًا للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني، والتي قد ينتج عنها تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية لقواعد السلوك المهني. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، إن تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة جاء ليكمل منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، واشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة.