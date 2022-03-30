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جديد المحليات > بالفيديو.. الانتهاء من تصنيع 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في مشروع البحر الأحمر
30/03/2022   10:39 م

بالفيديو.. الانتهاء من تصنيع 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في مشروع البحر الأحمر

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كشفت شركة البحر الأحمر عن الانتهاء من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في جزيرة “أمهات”.

وأوضحت الشركة اليوم (الأربعاء) أن الجزيرة ستحتضن منتجعين رئيسين يوفران 172 مفتاحا في وجهة البحر الأحمر، مؤكدة أن أعمال التركيب فيهما تسير وفق الخطة الزمنية المحددة.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيبدأ استقبال السياح في نهاية العام الجاري مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الانتهاء من تصنيع 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في مشروع البحر الأحمر

جديد المحليات
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