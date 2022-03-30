بالفيديو.. الانتهاء من تصنيع 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في مشروع البحر الأحمر

كشفت شركة البحر الأحمر عن الانتهاء من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في جزيرة “أمهات”.
وأوضحت الشركة اليوم (الأربعاء) أن الجزيرة ستحتضن منتجعين رئيسين يوفران 172 مفتاحا في وجهة البحر الأحمر، مؤكدة أن أعمال التركيب فيهما تسير وفق الخطة الزمنية المحددة.
يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيبدأ استقبال السياح في نهاية العام الجاري مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.
تم الانتهاء من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة، كما تسير أعمال التركيب الأخرى وفق الخطة الزمنية في جزيرتي “أمهات” والتي ستحتضن منتجعين رئيسين توفر 172 مفتاح في #وجهة_البحر_الأحمر. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/RZg1AUJ2Yf
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) March 30, 2022
وفق “أخبار 24”.