بشعار “اترك جوالك”.. عدة جهات تحذر من الحـوادث المرورية بسبب الهاتف المحمول

حذر عدد من الجهات الرسمية من انشغال قائدي المركبات بالهاتف المحمول أثناء القيادة، والذي ينتج عنه حـوادث مميتة، يتوفى فيها عدد كبير كل عام بالمملكة.
وشاركت تلك الجهات عبر حساباتها على تويتر مقطع فيديو يحذر من الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة وأنه سبب في فقدان ثلاثة أرباع تركيز قائد المركبة، ويقود بربع تركيزه فقط.
وشارك في الحملة وزارات الداخلية والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والإعلام وهيئات المواصفات السعودية والهلال الأحمر والنقل والأمن العام والمرور.
تبي السلامة ؟! ركّز و #اترك_جوالك pic.twitter.com/BxMso05FMz
— سلامتك (@SalamatekCenter) March 30, 2022
وفق “أخبار 24”.