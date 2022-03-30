“شؤون الحرمين” تعلن موعد استقبال طلبات خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، الشيخ بدر الفريح، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف سيكون اعتباراً من أول رمضان وحتى الخامس منه.
وأوضح أن التسجيل سيكون عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني، إلى جانب التسجيل يدويا عبر كبينة متابعة شؤون المعتكفين، أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، مؤكداً أن رئاسة الحرمين تخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين. وفق “أخبار 24”.