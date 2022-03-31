طقس الخميس.. استمرار الرياح النشطة المُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، على أن تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يُتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.