بالصور.. نائب وزير الدفاع يشهد حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

شهد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة 22 في مقر الكلية بمحافظة الطائف، وذلك نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، اللواء الركن محمد بن علي البلوي، إن الكلية تستقبل سنوياً عدداً من طلاب الدول الشقيقة والصديقة، حيث ضمت هذه الدورة طلبة من مملكة البحرين، ودول موريتانيا وجيبوتي واليمن والسودان.
كما شهد نائب وزير الدفاع العرض العسكري وأداء الخريجين للقسم وإعلان النتائج، فيما كرم بعد ذلك الطلبة المتفوقين من الدفعة، إلى جانب تسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.
وفق “أخبار 24”.