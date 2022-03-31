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31/03/2022   8:20 ص

“الدفاع المدني”: 10 إرشادات مهمة لضمان الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المصانع

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قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، 10 إرشادات مهمة من أجل ضمان الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المصانع.

ودعت المديرية إلى التأكد من توافق الصمامات والمنظمات لكل أسطوانة، وفصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة مع ملاحظة استخدامها حسب التسلسل، إلى جانب معرفة خصائص ومواصفات كل غاز قبل استخدامه.

ونوهت إلى التأكد من وجود لاصقات على كل أسطوانة تحمل اسم الغاز ومواصفاته وتركيزه، وربط الأسطوانة إلى الجدار أو وضعها بحامل الأسطوانات، بالإضافة إلى التقليل قدر الإمكان من عدد الأسطوانات داخل المستودع.

وشددت على ضرورة وضع أسطوانة الغاز بعيداً عن مصادر الحرارة واشتعال اللهب، وملاحظة تسرب الغاز عن طريق الكشف المستمر عن أي تسرب يمكن أن يحدث مع ضرورة تركيب كاشف الغاز، وملاحظة ضغط الغاز لكل أسطوانة، وأخيراً عدم رمي الأسطوانة أو دحرجتها على الأرض.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني”: 10 إرشادات مهمة لضمان الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المصانع

جديد المحليات
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