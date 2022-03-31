استشاري يوضح المقصود بـ”ثلث المعدة” للطعام.. ويوجه نصيحة

أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، المعنى المقصود في الحديث النبوي الشريف والذي جاء فيه تخصيص ثلث المعدة للطعام والثلث الآخر للشراب والثلث الأخير للنفس.
وبيّن النمر، أن المقصود بثلث للطعام هو ما يطفئ الجوع، وهو ما وضح في بداية الحديث النبوي الشريف “يقمن صلبه”، وكذلك كما ورد في الأثر “نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع”.
ونوه إلى أنه لا يمكن القول بأنه إذا كانت سعة المعدة من ٣-٤ لترات فيجب أن يكون الأكل نحو لتر واحد؛ كون حجم المعدة متغير حتى أثناء الأكل نفسه، مشيراً إلى أن محاولة الاستقياء بعد تناول وجبة دسمة هو تصرف خاطئ قد يُسبب نزيفاً في الجهاز الهضمي لحصول فتق أسفل المريء.وفق “أخبار 24”.