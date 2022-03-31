الاتحاد الآسيوي يعلن عن بطولة جديدة للأندية النخبة

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عددا من القرارات، أمس الأربعاء، من أجل الارتقاء بكرة القدم الآسيوية على صعيد الأندية، وذلك خلال الاجتماع التاسع للمكتب التنفيذي، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
ووافق المكتب التنفيذي على تشكيل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة في منطقة الغرب تضم أعضاء من الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم.
وقرر “الآسيوي” تشكيل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة في منطقة الشرق، تضم أعضاء من الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والاتحاد الصيني لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم.
وأوضح الآسيوي في بيان له، أن مجموعة العمل تقوم برفع تقارير بجميع مقترحاتها وتوصياتها إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثم يتم رفع هذه التقارير إلى المكتب التنفيذي في الأشهر اللاحقة.وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: “مع زيادة قيمة الجائزة المالية، ورفع عدد الأندية المشاركة، وتعديل نظام البطولة، ورفع وتيرة المنافسة، فقد بات الآن هنالك عدد قليل خلال العقد الأخير من البطولات العالمية التي تحظى بذات مستوى النمو الذي تشهده بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتعديلات الاستراتيجية الأخيرة أكدت بالفعل على إصلاحات جذرية في تاريخ كرة القدم الآسيوية”.
وأوضح: “يسرني أن أعلن أننا سنقوم بتشكيل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة، وهي ستكون مسؤولة عن استحداث سبل جديدة من أجل الارتقاء بكرة القدم للنخبة على صعيد الأندية، بحيث تصبح منصة جذابة للارتقاء بالمستوى الفني وتعزيز القيمة التجارية واجتذاب المستثمرين، حتى تدخل مسابقات الأندية لدينا إلى عصر جديد”.