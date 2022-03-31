المسحل: رينارد خلق التجانس بين اللاعبين.. و3 معسكرات تقريبًا ستُحضر الأخضر للمونديال

أشاد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، بالمدير الفني الفرنسي للأخضر، هيرفي رينارد وقدرته على خلق التجانس بين لاعبي المنتخب الوطني.
وقال المسحل، وفقًا لـ”سعودي 360″: “مبروك لكم جميعًا، مبروك لجمهور الأخضر، المدرب خلق التجانس بينهم بصورة ممتازة وكان رجلًا بمعنى الكلمة يحمل إنسانية عالية قبل أن يكون مُدربًا ذكيًا ومتميزًا، عرف كيف يوظف إمكانيات اللاعبين ويخلق (توليفة) جعلتهم كلهم يلعبون كفريق واحد والحمدلله أتت بثمارها”.
وأتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بالتنويه إلى أن الأخضر سيخوض ثلاثة معسكرات؛ للاستعداد للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل مع رينارد، مشيرًا إلى أن فترات التوقف بالمعسكرات ستشهد توقف الدوري. وفق “أخبار 24”.