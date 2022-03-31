“الدرعية التاريخية” تستضيف المشاركين في برنامج “كاتالايز السعودية” لدعم الشركات الابتكارية في المملكة

استضافت الدرعية التاريخية مساء أمس (الأربعاء) المشاركين في برنامج منصة “كاتالايز السعودية”؛ وذلك في ختام أعمال البرنامج الذي جمع العديد من الأسماء البارزة من المملكة والعالم، في مجالات رأس المال الجريء وريادة الأعمال والاستثمار.
وأقام وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح حفل عشاء ختامياً للمشاركين في البرنامج، والذي يهدف لتعزيز جهود توفير البيئة الخصبة لازدهار ونمو الشركات الابتكارية في المملكة.
وشهد اليوم الثالث من أعمال البرنامج أمس، عقد مجموعة من جلسات النقاش المثمرة بين رواد ومستثمري قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدوليين والمحليين، حول مواضيع متعددة مثل المدن الذكية، ومستقبل التقنية ورأس المال الجريء. وفق “أخبار 24”.
وكان الفالح قد ذكر في وقت سابق، أن إطلاق المنصة يأتي كمبادرة جديدة تعكس تكامل الجهود الاستثمارية، وتسعى لتحفيز الشركات الابتكارية وروّاد الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
شهد اليوم الثالث من برنامج #كاتالايز_السعودية مجموعة من جلسات النقاش المثمرة بين رواد ومستثمري قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدوليين والمحليين، حول مواضيع متعددة مثل المدن الذكية، والويب 3.0، ومستقبل التقنية ورأس المال الجريء. pic.twitter.com/XqM8GtpZjV
— وزارة الاستثمار (@MISA) March 30, 2022