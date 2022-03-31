جامعة الأمير سطام أول جامعة سعودية تنظم للفهرس السعودي الموحد ( فهارس )

بحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن نضال عداس وأمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الأستاذ الدكتور منصور بن عبدالله الزامل وقعت عمادة شؤون المكتبات مع مكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقية انضمام الجامعة للفهرس السعودي الموحد ( فهارس ) ، وقد وقع عن الجامعة عميد عمادة شؤون المكتبات الدكتور عيسى بن خلف الدوسري ، كما وقع عن مكتبة الملك فهد الوطنية ، مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد الأستاذ عثمان بن محمد الأسمري، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود عمادة شؤون المكتبات في سبيل الاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال أوعية المعلومات ودعم الدور الوطني التكاملي بين المكتبات السعودية حيث يعتبر مشروع الفهرس السعودي الموحد أحد آليات دعم الاقتصاد المعرفي في مجتمع المعرفة الذي يمثل بدورة أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م ،وتعد جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أول الجامعات السعودية المنظمة للفهرس السعودي الموحد ( فهارس ) .
تتيح هذه الاتفاقية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفهرس السعودي الموحد في مجال الضبط الببليوجرافي
والمساهمة في تطوير الخدمات المعلوماتية داخل المكتبات .