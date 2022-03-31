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جديد المحليات > “تطوير المدينة” تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان
31/03/2022   11:30 م

“تطوير المدينة” تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان

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كشفت هيئة تطوير المدينة المنورة الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي لنقل المصلين من وإلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، والتي خصصت لها 150 حافلة.

وأوضحت أنها خصصت 7 محطات للحافلات هي، الاستاد الرياضي، وحي سيد الشهداء، وحي الخالدية، ومحطة العالية، والجامعة الإسلامية، وقطار الحرمين السريع، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز.

وأشارت إلى أن مواعيد الخدمة ستكون من 3 عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة من 1-19 رمضان، ومن 19 -30 رمضان من 3 عصرا حتى بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وفي يوم الجمعة تبدأ من 10 صباحا. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن أسعار الخدمة للاتجاه الواحد 3.45 ريال لمسارات الأحياء، و11.50 ريال لمساري محطتي القطار والمطار.

"تطوير المدينة" تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان"تطوير المدينة" تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان"تطوير المدينة" تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان

“تطوير المدينة” تكشف الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي خلال رمضان

جديد المحليات
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