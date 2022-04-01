على رأسها الأرجنتين.. تعرف على مجموعة الأخضر في كأس العالم 2022

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة ، التي تضم منتخبات كل من الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة بقطر، للمرة السادسة في تاريخه.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولي: قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور.
المجموعة الثانية: إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الفائز من (الملحق الأوروبي).
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية.
المجموعة الرابعة: فرنسا ، الدنمارك، تونس، الفائز من (الإمارات وأستراليا).
المجموعة الخامسة: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، الفائز من (كوستاريكا ونيوزيلندا).
المجموعة السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا.
المجموعة السابعة: البرازيل ،سويسرا، صربيا، الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال، أوروجواي، كوريا الجنوبية، غانا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن عن تقسيم المنتخبات على أربعة مستويات وفقًا لتصنيف شهر مارس.
وشارك الأخضر في كأس العالم أعوام (1994، 1998، 2002، 2006، 2018)، ويستعد للمشاركة السادسة في قطر 2022. وفق “أخبار 24”.
ويعد أفضل إنجاز حققه الأخضر خلال مشاركاته الخمس الماضية، هو الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم 1994.
وخاض المنتخب الوطني (16) مباراة في كأس العالم، فاز (3)، تعادل (2)، خسر (11)، سجل (11) هدفا، وتلقى (39) هدفا.