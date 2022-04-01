الرئيس التنفيذي لـ”الصناعات العسكرية” يؤكد جاهزية المهندسين السعوديين للتعامل مع الأنظمة القتالية للسفن

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد، جاهزية المهندسين السعوديين للتعامل مع الأنظمة القتالية للسفن الحربية.
وقال المهندس أبوخالد، في تصريحات لقناة “العربية” عقب تدشين سفينة جلالة الملك “الجبيل”، إن المهندسين السعوديين الذين تدربوا لمدة عامين على نظام السفينة كورفيت “أفانتي 2200″، باتوا على استعداد تام للتعامل مع أي سفينة جديدة ستصل إلى المملكة في المستقبل.
وأضاف أنه يجري العمل أيضاً على أنظمة أخرى برية وجوية تعتبر العقل المدبر لأي باخرة أو طائرة أو معدة قتالية، لافتاً إلى أن عدد من الدول الشقيقة تواصلت مع المملكة للاستفادة من خبرات المهندسين السعوديين لتركيب أنظمة مماثلة على سفنها. وفق “أخبار 24”.
وكان قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد الغفيلي، قد أطلق السفينة الأولى نظام السفينة كورفيت “أفانتي 2200″، والتي أُطلق عليها اسم سفينة جلالة الملك “الجبيل”، حيث أقيمت مراسم التدشين في مدينة سان فرناندو بمملكة إسبانيا.
بعد حصولهم على دورات تدريبية مكثفة.. الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية المهندس “وليد أبو خالد” يؤكد لـ #العربية جاهزية المهندسين السعوديين للتعامل مع الأنظمة القتالية للسفن، ونقل خبراتهم للدول المجاورة لـ #السعودية@H_alsufayan pic.twitter.com/tXgjnQlAD4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2022