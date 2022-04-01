خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كم تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم الملك وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.
ودعا الملك وولي العهد، المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار، ودوام الأمن والاستقرار.وفق “أخبار 24”.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الجمعة)، من ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه فيه بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.