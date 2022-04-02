الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق مهرجان وفعالية ليالي رمضان في مكة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مهرجان وفعالية ليالي رمضان، التي ستقام على طريق المشاة بمشعر مزدلفة خلال الفترة من 4-20 رمضان.
وتهدف الفعالية التي تنظمها شركة كدانة للتنمية والتطوير لتوفير بيئة ترفيهية جاذبة لأهالي وزوار مكة المكرمة خلال شهر رمضان، وتحقيق رؤية الاستدامة بإعمار المشاعر المقدسة وتحسين جودة الحياة وتنوع الفعاليات للمجتمع المكي.
وتضم الفعالية عدة مسارات منها: حارة مكة القديمة، ومسرح المسابقات، ومطاعم وكافيهات، ومنطقة “الحماس” المخصصة للأنشطة الترفيهية، ومعرض مصاحب للتصوير التاريخي، وآخر للخداع البصري ومطعم فاخر في أحد المواقع التاريخية المجاورة لمنطقة الفعاليات. وفق “أخبار 24”.
وتحرص الهيئة الملكية وذراعها التنفيذية شركة كدانة على زيادة النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وفتح الباب أمام الفرص للشباب والفتيات للعمل الموسمي.