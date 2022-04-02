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جديد المحليات > القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 67 مخالفًا لنظام البيئة
02/04/2022   5:39 ص

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 67 مخالفًا لنظام البيئة

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 67 مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفات رعي لـ 1425 متنًا من الإبل و237 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات أن الموقوفين هم 41 مواطناً، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية واليمنية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس. وفق “أخبار 24”.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 67 مخالفًا لنظام البيئة

جديد المحليات
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