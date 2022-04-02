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جديد المحليات > وسط أجواء روحانية.. إقامة صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (صور)
02/04/2022   5:40 ص

وسط أجواء روحانية.. إقامة صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (صور)

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أقيمت في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، اليوم (الجمعة)، أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وسط أجواء روحانية.

ووفرت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة السبل لراحة الزائرين والمصلين والمقيمين والزوار، للسعي على تحقيق كل ما يمكِّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن، والأمان، والراحة، والطمأنينة.

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدي المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تهيئة سطح المسجد وساحاته، والاهتمام بأعمال الصيانة، والنظافة، والتشغيل، والسقيا.

إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد جائحة "كورونا" (صور)

وفق “أخبار 24”.

وسط أجواء روحانية.. إقامة صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (صور)

جديد المحليات
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