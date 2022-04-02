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جديد المحليات > بالفيديو.. ​رئيس “الهلال الأحمر” يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”
02/04/2022   5:39 ص

بالفيديو.. ​رئيس “الهلال الأحمر” يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”

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رعى رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”.

واشتملت الدفعة الأولى على 68 ما بين رجال ونساء تلقوا تدريبهم في منطقتي مكة المكرمة والرياض، على مدار 14 أسبوعاً، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ​رئيس “الهلال الأحمر” يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”

جديد المحليات
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