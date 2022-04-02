بالفيديو.. ​رئيس “الهلال الأحمر” يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”

رعى رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “المرحل الطبي”.
واشتملت الدفعة الأولى على 68 ما بين رجال ونساء تلقوا تدريبهم في منطقتي مكة المكرمة والرياض، على مدار 14 أسبوعاً، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية 2030.
دشن رئيس هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي د. جلال العويسى حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج #المرحل_الطبي التي اشتملت على 68 ما بين رجال ونساء تلقوا تدريبهم بمكة المكرمة والرياض على مدار 14 أسبوعًا؛ وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع #رؤية_2030. pic.twitter.com/8rxVkY9HJX
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) April 1, 2022
وفق “أخبار 24”.