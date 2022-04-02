“التعليم” توجه منسوبيها بالمحافظة على المعلومات السرية وعدم تسريبها عبر الواتساب

ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر تعميماً وجه فيه بضرورة توعية موظفي ومنسوبي الوزارة بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق وعدم تسريبها عبر (الواتساب).
وأضافت المصادر لـ”أخبار 24″ أن التعميم تضمّن التأكيد على الجميع بأن من يقوم بتصوير الوثائق الرسمية، أو نشرها أو افشاء معلوماتها أو الاحتفاظ بها في الأجهزة الخاصة لأي مبرر كان، يعرّض نفسه للمساءلة النظامية.
وأوضحت أن التعميم اشتمل أيضاً على التأكيد على الجميع بالتقيد بما قضت به الأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وأن من يخالف ستطبق بحقه العقوبات الصارمة والمشددة وفقًا للنظام.
وبينت المصادر أن التعميم صدر بعد ملاحظات عن تداول بعض المسؤولين في الجهات الحكومية للوثائق السرية من خلال وسائل التواصل الإلكترونية مثل ” الواتساب ” مما يعد مخالفًا لما قضت به الأوامر والانظمة والضوابط ذات الصلة، ومنها نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاؤها.