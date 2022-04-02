الكشف عن قيمة تجديد عقد “الصحفي” مع الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مساء الجمعة، عن تجديد عقد زياد الصحفي، لمدة ثلاثة مواسم.
وسيتقاضى نحو 21 مليون ريال وفقا لـ” الرياضية”، خلال مدة عقده الجديد مع الاتحاد.
وأوضحت، أن الصحفي سيتسلم في كل موسم سبعة ملايين ريال، تشمل رواتبه، ومقدم العقد، الذي سيمتد حتى يونيو 2025.
وقدمت إدارة الاتحاد عرضًا لزياد الصحفي للتجديد معه قبل المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبعد فراغه من المهمة الدولية، تمَّ تجديد العقد بين الطرفين.
وجرت مراسم تجديد العقد في مقر النادي بحضور اللاعب وغرم العمري وكيل أعماله ونائب رئيس نادي الاتحادأحمد كعكي والمدير التنفيذي للفريق حامد البلوي.