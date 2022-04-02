أخصائية نفسية: قلق الأهالي يؤثر على الأبناء.. والتوتر من الدراسة في رمضان غير جيد

قالت الأخصائية النفسية روان حبال إن قلق وتوتر الأهالي من الدراسة في شهر رمضان ينعكس بشكل سلبي على الأبناء ويؤدي لنتائج سيئة.
وأوضحت حبال لـ”أخبار 24″ أن قلق الأهالي من نوم الأبناء خلال شهر رمضان غير جيد، خاصة وأن الأبناء في مختلف المراحل العمرية بحاجة لساعات كافية من النوم حتى في الأشهر الأخرى.
وأضافت أنه يجب على الأهالي أخذ جميع الأمور بمرونة وتروٍّ لكون لديهم القدرة على التنفيذ والإنجاز بشكل جيد، مبينة أنه كل ما كانت الأسرة متزنة وهادئة وذات استقرار سيكون الأبناء أصحاء نفسيًا وقادرين على التعامل مع ضغوط الحياة.
وأبانت أنه لابد أن يدرك الطلبة الثمار التي سوف يجنونها الآن لكونها مستقبلًا لهم غدًا ولابد من أن يبذلوا الجهد للوصول للهدف حتى يحققوا ما يرغبون به من اكتشاف موهبة والحصول على الشهادة.
وقالت حبال إنه لتحقيق الشعور بالأمان وتخفيف التوتر لابد أن يؤمن الأشخاص بأنفسهم وبقدرتهم على الدراسة أو العمل في شهر رمضان والنوم والاستيقاظ في وقت مبكر وممارسة الحياة بشكل طبيعي وتقبل كل ما هو جديد، مشيرة إلى أنه يجيب على الطلبة تنظيم أمورهم حتى يشعروا بالتقدم والوصول للشغف والهدف كونهم أصحاب مستقبل.
وأضافت أن النوم لساعات كافية من الساعة 10 ليلًا حتى قبل الدوام بساعة جيد للطلبة ويسهم في التركيز والاستيعاب خلال اليوم الدراسي، مبينة أن النوم المبكر، وممارسة الرياضة يحسنان المزاج.
وأشارت إلى أنه للتخلص من القلق لابد من الابتعاد عن الأفكار التي تطرأ على العقل أو “المقتحمة للدماغ أو المتطفلة ” التي تتكرر بشكل دائم، والبحث عن حلول لها والجلوس مع النفس والتأمل للذات من 10-15 دقيقة دون السماع أو التحدث لأي شخص والانصات لأصوات الطبيعة أو موسيقى للبحر، مبينة أن الشخص سوف يدرك أنه قد يمر بفترات بكاء وعصبية، والعديد من الأمور التي لابد أن يدونها في أوراق ويتخلص منها.
وأكدت حبال، أنه يجب الابتعاد عن الأمور التي تسبب الضغوط والتوتر والمجاملات والأشخاص المؤثرين بشكل سلبي والتعامل مع التغيرات التي تطرأ في الحياة من ظروف دراسة وانتقالات وغيرها وتقبلها والتعايش والتكيف معها.