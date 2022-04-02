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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. تواصل انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وارتفاع “التعافي” واستقرار الوفيات
02/04/2022   2:14 م

مستجدات “كورونا”.. تواصل انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وارتفاع “التعافي” واستقرار الوفيات

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أظهرت  إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، تواصل الانخفاض في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” والحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار ارتفاع حالات التعافي، فيما بقيت حالات الوفاة في مستوياتها المستقرة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 8 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 750998 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 106 حالات. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه يتواصل ارتفاع عدد حالات التعافي من الفيروس حيث تم تسجيل 273 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 734820 حالة.

ولفتت الإحصائيات إلى أن حالات الوفاة في مستوياتها المستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9047 حالة وفاة.

حالات كورونا

مستجدات “كورونا”.. تواصل انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وارتفاع “التعافي” واستقرار الوفيات

جديد المحليات
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